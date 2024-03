Scontri Casertana-Foggia: 14 Daspo per un totale di 56 anni

CASERTA – La Polizia di Stato di Caserta ha identificato 14 tifosi coinvolti nei tafferugli avvenuti durante la partita Casertana-Foggia del 4 dicembre 2023.Otto tifosi della Casertana e sei del Foggia sono stati raggiunti da Daspo per un totale di 56 anni di divieto di ingresso negli stadi di tutta Italia. Per due di loro, già destinatari di Daspo in passato, è stato disposto anche l'obbligo di firma prima e dopo le partite della propria squadra.I gravi disordini si sono verificati durante l'intervallo della partita, con il lancio di fumogeni, petardi, pietre e oggetti contundenti da parte di entrambe le tifoserie. Una parte dei tifosi di casa ha anche invaso il campo, tentando di raggiungere il settore ospiti.Le indagini della DIGOS hanno permesso di identificare i responsabili dei reati di scavalcamento, lancio e porto di oggetti contundenti, travisamento ingiustificato del volto e danneggiamento aggravato.Sei agenti di polizia sono rimasti feriti negli scontri, mentre non si sono registrati feriti tra gli spettatori.L'episodio evidenzia ancora una volta la necessità di misure severe per contrastare la violenza negli stadi.Le immagini dei tifosi che scavalcano le recinzioni e si affrontano con le forze dell'ordine sono inaccettabili.È necessario un impegno comune da parte di tutti, società sportive, tifosi e istituzioni, per ripristinare un clima di sicurezza e di rispetto all'interno degli stadi.