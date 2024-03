Mysterium Festival: 'Dalla culla alla croce' - La vita di Cristo nel presepe di San Francesco

Matera 2019 Open Future

Regione Basilicata

Matera in musica

Eletheuria Edizioni musicali

Un'opera unica per celebrare la ricorrenza degli ottocento anni del Presepe di Greccio e raccontare la vita di Cristo attraverso lo sguardo inedito dei personaggi che affollano il presepe.Ogni protagonista di quella magica notte prende vita e si fa canto, accompagnando il pubblico verso una narrazione ricca di emozioni e spiritualità.Un'opera corale in versi in cui l'orchestra classica dialoga con gli strumenti popolari, alternando voci soliste e coro.Regista di questa narrazione è sempre Francesco d'Assisi, il Santo che a servizio di Dio portò gioia e amore nel cuore di tutti.Un appuntamento imperdibile per vivere la magia del Natale e riflettere sul mistero della vita di Cristo.Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (consigliabile la prenotazione).