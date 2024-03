Nasce il format Beeyourconcert Tv per sostenere la biodiversità

Il progetto “Beeyourconcert Tv è il Format Tv del progetto ecosostenibile Beeyourconcert, che organizza concerti intimi in case private e locations particolari immerse nella natura. Siamo un alveare sostenibile di musicisti, nato per sensibilizzare le persone sul tema della biodiversità e delle api, della musica e della spiritualità, della cultura e per alimentare il turismo ecosostenibile.

E' necessario diventare consapevoli di ciò che possiamo fare nelle azioni quotidiane, per salvaguardare il Pianeta e limitare i danni generati dalla nostri consumi estremi. L’obiettivo è creare una nuova rete di luoghi intimi per la musica dal vivo, enfatizzare le eccellenze paesaggistiche, culturali, artistiche, turistiche, culinarie italiane in musica.

C’è bisogno di tornare all’essenza, scommettendo tutto sulla propria persona, territori, valori, risorse, sui propri sogni. Beeyourconcert lavora su più livelli:

1) creare sinergie tra musicisti e promuovere la loro musica, organizzando concerti intimi e generando un’economia sostenibile;

2) dare vita a una rete di luoghi per la musica dal vivo, una rete comunitaria di produzioni agricole bio, nel campo della musica e turismo che rispettino e tutelino la biodiversità e le api;

3) dare visibilità alle realtà virtuose sostenibili, archeologico-culturali, paesaggistico-tradizionali, storico-alimentari dei Paesi che si visitano; creando relazioni di partnerships/sponsorships;

4) sensibilizzare alla spiritualità a livello archetipico, inteso come contatto col Divino tramite il ritorno al nostro rapporto intimo con noi stessi, con la Natura e con gli altri, col Mistero della Vita, celebrando la sua saggezza e potenza nei giorni degli equinozi e dei solstizi. La connessione tra donna e natura è ancestrale, basti pensare al ciclo mestruale, connesso al ciclo lunare.

Crediamo che il dissennato sistema capitalistico liberista nel quale viviamo, abbia generato uno squilibrio energetico tra il maschile e il femminile, con una massiva presenza del primo a discapito del secondo, che ‘ben’ si esprime nei fin troppo evidenti sconvolgimenti climatici.

Per questo è importantissimo per noi sostenere la questione della parità di genere, del riequilibrio energetico maschile/femminile. Bisogna tornare a star bene con sé stessi e con il mondo, per questo c'è bisogno di riallinearsi con le frequenze e ritmi naturali, con la nostra parte femminile più profonda, includere maggiormente le donne in vari campi del sapere e del lavoro. Intendiamo sviluppare una spiritualità, una connessione tra il mondo visibile e quello invisibile, tra l'Essere Umano e la Natura, la materia e lo spirito, tra Beeyourconcert Tv, Produttori Bio, la Cultura e il Turismo.

Beeyourconcert promuove realtà sostenibili, creando relazioni di partnerships e generando economia nel turismo sostenibile, dando in questo maggiore visibilità alle comunità locali, creando una rete local versus una global, una risposta alle conseguenze della globalizzazione economica.