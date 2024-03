Giuseppina Torre porta la sua musica in Puglia: ''Condurrò il pubblico in un viaggio tra sentimenti ed emozioni''

(Credits ph Giuseppe Barbato)

La pianista e compositrice Giuseppina Torre arriva in Puglia con due straordinari concerti, il 16 marzo presso la Sala Consiliare della Sede Municipale di Minervino Murge (Piazza Aldo Moro 6, Barletta-Andria-Trani – ingresso libero – ore 19.30) e il 17 marzo al Teatro Curci di Barletta C.so Vittorio Emanuele II, 71 – ore 18.00).

L’evento del 16 marzo è organizzato dall’Amministrazione Comunale di Minervino Murge e sarà introdotto dalla Sindaca Prof.ssa Maria Laura Mancini che ha voluto intitolare il concerto "Amore per essere amore… e non deve far male", richiamando una citazione della Campagna di comunicazione contro la violenza di genere “Se fa male non è amore”.

Il concerto del 17 marzo “Donne per sempre”, realizzato dal Rotary Club di Barletta grazie alla partecipazione di Giuseppina Torre e il patrocino del Comune di Barletta, permetterà di raccogliere dei fondi a favore di due service: uno a carattere locale per il “Centro per la Famiglia”, l’altro a carattere globale grazie alla Rotary Foundation che finanzia progetti internazionali a favore di programmi finalizzati a sostenere progetti umanitari, promuovere l’educazione e la pace. Nel corso dell’evento saranno presenti anche le attrici Mariella Parlato e Michela Diviccaro.

Per l’occasione la pianista e compositrice ripercorre il suo repertorio artistico eseguendo composizioni tratte dal suo ultimo album “Life Book”, pubblicato da Decca Records e distribuito da Universal Music Italia.

Dove trova l’ispirazione per comporre nuova musica?

L'ispirazione per la mia musica proviene da esperienze di vita, emozioni e riflessioni. Attingo semplicemente dal mio vissuto e compongo soprattutto durante la notte che per me è un momento in cui tutto si ferma, laddove le mie emozioni fluiscono libere dal mio cuore al pianoforte .

Il viaggio di Life book, il suo ultimo disco, approda in Puglia. Cosa dobbiamo aspettarci?

La Puglia è una terra che mi ama e questo sentimento è reciproco. Basti pensare che la mia Fanpage è stata creata in Puglia non in Sicilia, mia terra d’ origine, ma da fan della città di Barletta, città nella quale ritorno con molto piacere dopo quasi due anni, questa volta al Teatro Curci, seconda tappa in Puglia dopo il concerto di Minervino Murge. Condurrò il pubblico in un viaggio nel labirinto del cuore, sarà un’occasione per poter far riaffiorare sentimenti ed emozioni per tanto tempo sopite.

È un disco che sa di rinascita e porta a far riflettere. Qual è il messaggio che vuole trasmettere con la sua musica?

Il mio obiettivo con "Life Book" è comunicare la bellezza della rinascita e stimolare riflessioni sulla vita, invitando l'ascoltatore a esplorare nuove prospettive e abbracciare i cambiamenti con apertura d'animo. Le mie composizioni sono un viaggio emotivo che spero possano ispirare speranza e crescita personale. Cerco di trasmettere un messaggio positivo che infondi riflessioni profonde e connessioni emotive.

Cosa si aspetta dalla vita e quali sono i suoi progetti?

Spero che il mio percorso di vita venga sempre accompagnato dalla Musica e che io possa vivere sempre di essa. Ci sono tantissimi progetti all’orizzonte e tantissime novità a breve : l’ uscita del mio nuovo disco e una tournée all’estero di cui sentirete parlare molto presto … stay tuned !