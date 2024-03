Polignano: Masseria AuraTerrae riapre il 28 marzo per esclusivi momenti di benessere e relax, tra terra, mare e cielo

ph. Beatrice Pilotto

ph. Beatrice Pilotto

ph. Beatrice Pilotto

POLIGNANO A MARE - Immersa armoniosamente nella campagna pugliese e affacciata sulla costa di Polignano a Mare, dopo il successo della prima stagione di attività, riapre i battenti in prossimità di Pasqua. Luogo di pregio, ricco di storia e fascino invita a immergersi nella bellezza antica del luogo e vivere giornate speciali a contatto con la natura.Dopo la pausa invernale, Masseria AuraTerrae riaprirà le sue porte il 28 marzo. Splendido rifugio di quiete, lontano dai luoghi più affollati, AuraTerrae è una dimora del passato ora trasformata in un lussuoso hotel, che fonde con grazia storia, natura, fascino ed esclusività. Situata tra Polignano a Mare e Conversano, la struttura offre una vista mozzafiato sulla costa adriatica, inserendosi perfettamente nel paesaggio rurale circostante. Frutto di un accurato e fedele progetto di recupero conservativo, AuraTerrae combina autenticità e moderno comfort, mantenendo elementi storici originali ed è costruita in pietra calcarea e materiali locali seguendo principi della bioarchitettura.AuraTerrae promette una rigenerazione integrale, a partire dall’origine, la madre terra, concetto racchiuso nel claim “Alle radici del benessere”. Una vocazione al benessere olistico che si rifà al passato, quando si presume che qui abitassero i monaci contadini, pronti ad offrire ai viandanti, riparo, cibo e cura. Un luogo unico quindi, in cui anche l’ospite locale può vivere una giornata diversa dal quotidiano, all’insegna del relax e del benessere, a pieno contatto con la natura e alla scoperta della storia locale, passeggiando tra strade e vicoletti, come in un antico borgo agricolo.Dotata di numerosi spazi esterni con vedute indimenticabili e circondata da oltre 24 ettari di terreno, con uliveti, vigneti, orti ed un boschetto, AuraTerrae invita a godere della bellezza naturale del luogo dalle aree più panoramiche ed a provare esperienze sensoriali uniche, perfette da vivere in primavera: dal passeggiare tra gli aromi rilassanti del Giardino dei Sensi o nell’Agrumeto della pace con la sua atmosfera antica e sacrale all’esprimere sé stessi nella pittura emozionale en plein air scoprendo gli scorci più suggestivi della masseria. E propone pranzi freschi e genuini ma anche tipici all’aperto; originali aperitivi al tramonto creati con maestria ed ingredienti inconsueti da un barman d’eccezione e cene vista mare preparate con cura da un talentuoso chef capace di sorprendere anche i palati più fini con sapori inattesi, bilanciamenti inediti ed impiattamenti innovativi.Ambiente accogliente, intimo e raffinato, il ristorante della masseria gode di suggestiva vista panoramica sul mare; ricavato dall’antico refettorio dei monaci e dotato di ampi spazi esterni per immergersi nella bellezza del paesaggio circostante, presenta un forno attiguo per gustose pizze gourmet e specialità alla brace. L’offerta culinaria è anch’essa estremamente legata al territorio ed alla sua natura. Vera, genuina e sostenibile, esprime i valori della cucina mediterranea, nel rispetto della terra e del ciclo delle stagioni, per proporre sempre sapori veri e pieni, nonché piatti autentici e salutari, di terra e di mare; preparati con materie prime freschissime locali.Su richiesta, Masseria AuraTerrae organizza nel vigneto deliziosi aperitivi e cene sotto le stelle.