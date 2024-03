Novello sotto il Castello 2024: la 14ª edizione parte a ritmo di jazz

CONVERSANO - Dopo l’annuncio ufficiale alla BIT - Borsa Internazionale del Turismo delle date del prossimo Novello sotto il Castello, in programma 15-16-17 novembre 2024 a Conversano (BA), la 14ª edizione dell’evento principe dell’autunno pugliese aggiunge un nuovo tassello.Sabato 9 marzo, dal palco del Teatro Forma di Bari, Antonio Innamorato, Presidente de La Compagnia del Trullo ha annunciato l’avvio di una collaborazione con due realtà associative pugliesi in vista dell’edizione 2024 di Novello sotto il Castello.“Siamo felici di annunciare la partnership con due belle associazioni pugliesi: Nel gioco del jazz e Fame” – ha dichiarato Antonio Innamorato, Presidente de La Compagnia del Trullo. “Sono collaborazioni che non spesso si attuano sul territorio, ma di primaria importanza perché ci ricordano quanti mondi è possibile aprire mettendo insieme musica, vino, cibo e cultura”.In virtù di questa collaborazione, Novello sotto il Castello sarà protagonista anche giovedì 21 marzo 2024 presso il Teatro Forma di Bari per un nuovo appuntamento dell’associazione Nel gioco del jazz con il contrabbassista Marco Bardoscia.Sulla scorta del claim dello scorso anno, dunque, anche l’edizione 2024 di Novello sotto il Castello si prospetta “senza confini” e carica di novità.“Novello sotto il Castello 2024 è una macchina che lavora tutto l’anno e che richiede tanta collaborazione e spirito di condivisione – racconta infatti Innamorato – per questo abbiamo pensato a una serie di appuntamenti che ci vedranno protagonisti in varie occasioni durante tutto l’anno con degustazioni e iniziative inedite. Abbiamo appena iniziato, ma ne vedrete delle belle".Nonostante la primavera alle porte, Novello sotto il Castello 2024 è già pronto a colorare l’autunno conversanese. La 14ª edizione inizia a prendere forma e aspetta tutti i prossimi 15-16-17 novembre 2024 a Conversano (BA).