Nuovo direttivo della Sezione BAT dell'Associazione Nazionale Cavalieri della Repubblica

Presso i locali della Sezione ANC di Trinitapoli si è svolta l'Assemblea elettiva per il rinnovo del Direttivo della Sezione BAT dell'Associazione Nazionale Cavalieri della Repubblica Italiana (ANCRI).L'Assemblea, presieduta dal Vice Presidente Nazionale Cav. Francesco Avena e dal Referente Regionale Cav. Aurelio Vietri, ha visto la partecipazione di numerosi Soci.L'ANCRI, presente in tutta Italia, riunisce gli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana e si propone di favorire l'incontro e la conoscenza tra persone accomunate dagli stessi valori morali, stabilendo rapporti di fratellanza e dando concretezza agli ideali ed ai principi a cui gli stessi si ispirano.Eletto per acclamazione alla carica di Presidente il Cav. Riccardo Di Pietro di Andria, che sarà affiancato dal Vice Cav. Savino Silecchia di Trinitapoli, dal Segretario Cav. Bartolomeo Carbone di Canosa, dal Tesoriere Cav. Salvatore D'Avanzo di Andria e dai Consiglieri Cav. Pietro Leo di Spinazzola e Cav. Leonardo Leonetti di Andria.Il neo Presidente Di Pietro, nel ringraziare per la fiducia accordata, ha espresso sentimenti di riconoscenza e di impegno: "Sono felice e onorato di poter presiedere un'associazione di riconosciuto prestigio, ed è con grande entusiasmo che mi appresto ad iniziare questa nuova avventura. Grande attenzione sarà dedicata all'ulteriore espansione della rappresentatività dell'associazione".L'obiettivo del nuovo Direttivo è quello di rafforzare la presenza dell'ANCRI sul territorio, promuovendo i valori di cittadinanza attiva, solidarietà e impegno civile che l'Associazione rappresenta.L'ANCRI BAT si impegna inoltre a collaborare con le Istituzioni locali e con le altre Associazioni del territorio per realizzare iniziative ed eventi di carattere sociale, culturale e di promozione del territorio.La Sezione BAT dell'ANCRI invita tutti i cittadini a conoscere l'Associazione e le sue attività e a partecipare attivamente alla vita della stessa.