Tempesta di fulmini a Monopoli: uno scatto virale cattura la potenza della natura

ph: Giovanni Barnaba

MONOPOLI - Un'incredibile tempesta di fulmini ha illuminato il cielo di Monopoli la notte scorsa, regalando uno spettacolo mozzafiato che ha lasciato senza parole i cittadini.A catturare la potenza e la bellezza di questo evento naturale è stato Giovanni Barnaba, fotografo e videomaker monopolitano. La sua foto, che ritrae le nubi scure illuminate dai lampi, è diventata virale sui social, conquistando migliaia di like e condivisioni.L'immagine di Barnaba non è solo un capolavoro fotografico, ma anche un invito a riflettere sulla potenza e sullo splendore del mondo che ci circonda. In un'epoca in cui la vita quotidiana può facilmente farci dimenticare di alzare lo sguardo al cielo, eventi come questo ci ricordano l'importanza di fermarsi, osservare e ammirare la bellezza della natura.I fulmini, che si sprigionano dalle nubi temporalesche, sono scariche elettriche di enorme potenza che possono raggiungere i 30.000 gradi Celsius. La loro luce accecante e il loro rombo assordante sono un chiaro esempio della forza della natura.La tempesta di fulmini che ha colpito Monopoli è stata un evento davvero memorabile. Lo scatto di Giovanni Barnaba ha saputo immortalare perfettamente la potenza e la bellezza di questo momento, regalandoci un'immagine che difficilmente dimenticheremo.La foto di Barnaba ci invita a non dare per scontata la bellezza del mondo che ci circonda. La natura, con i suoi fenomeni spettacolari e a volte imprevedibili, è una fonte di continua meraviglia e ispirazione. Dovremmo imparare a fermarci più spesso ad ammirarla, per riscoprire la magia che si cela nelle piccole cose di ogni giorno.