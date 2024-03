Osprey presenta Talon Earth, lo zaino per un futuro sostenibile

Osprey presenta Talon Earth, lo zaino che fonde versatilità e praticità dimostrando al contempo l’autentico legame del marchio con la sostenibilità.

Talon Earth vede la più ampia applicazione di materiali riciclati mai offerta prima dal brand. Inoltre, circa la metà delle parti rigide di plastica è certificata bluesign® e realizzata sfruttando gas naturale rinnovabile certificato. Tutto questo senza compromettere la vestibilità incredibile e la funzionalità dinamica per cui il Talon è famoso.

Le caratteristiche distintive sono molteplici e mirano a soddisfare le esigenze di chi ama stare all’aperto.

Il corpo principale e la base dello zaino sono interamente realizzati in nylon riciclato certificato bluesign® un materiale ottenuto principalmente da reti da pesca abbandonate che altrimenti rischierebbero di inquinare il mare. Leggero traspirante e aderente si adatta a diversi tipi di fisicità in modo naturale. L'accesso allo scomparto principale è reso facile da una doppia cerniera sul pannello anteriore mentre la tasca interna in rete con cerniera e il gancio portachiavi aggiungono praticità.

La presenza di un attacco riponibile con cordino elastico per la piccozza e l'attacco Stow-on-the-Go per i bastoncini da trekking lo rendono ideale per gli appassionati di escursionismo. Il Talon Earth 22 presenta una tasca con cerniera sul pannello superiore perfetta per oggetti essenziali e un attacco LidLock™ per il casco da bici. Le cinghie di compressione nella parte inferiore assicurano una distribuzione equa del peso mentre le tasche laterali in rete elastica sono perfette per contenere bottiglie d'acqua o altri accessori. Inoltre, l'attacco per la luce di segnalazione sottolinea l'attenzione di Osprey alla sicurezza e alla visibilità in qualsiasi orario.

Adatto sia per gli spostamenti in città che per affrontare avventure outdoor questo modello per la stagione primavera/estate 24 non solo soddisfa le esigenze pratiche degli avventurieri ma è anche un passo concreto verso un futuro più sostenibile.

Per info: https://www.osprey.com/it/