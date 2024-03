Ostuni, presso la House of Lucie la mostra fotografica con le immagini scattate da ragazzi con Sindrome di Down e altre disabilità cognitive

OSTUNI (BR) - La House of Lucie Ostuni in collaborazione con "La Casa dei Talenti" e il "Centro Arcobaleno" di Ostuni organizza la mostra fotografica "Attraverso i nostri occhi" in occasione della giornata mondiale della Sindrome di Down. - La House of Lucie Ostuni in collaborazione con "La Casa dei Talenti" e il "Centro Arcobaleno" di Ostuni organizza la mostra fotografica "Attraverso i nostri occhi" in occasione della giornata mondiale della Sindrome di Down.





Questa straordinaria esposizione è composta dalle immagini scattate dai ragazzi colpiti da tale sindrome e altre disabilità intellettive e offre una visione delle cose autentica e toccante. Attraverso le loro fotografie, si potrà accedere a un mondo fatto di emozioni, colori e prospettive uniche.





Nello spazio dedicato alla grande fotografia internazionale troverà posto anche la mostra "Attraverso i nostri occhi". Un vero e proprio tributo allacreatività e alla sensibilità di questi ragazzi. La mostra sarà inaugurata il 15 marzo alle ore 18,00. Durante l’evento i visitatori avranno l’opportunità di incontrare alcuni degli autori e ascoltare le loro storie. Il 21 Marzo, nelle ore 10.00 - 13.00, sarà dedicato alla socialità e saranno ancora loro i protagonisti.





Ogni immagine, catturando momenti di gioia, curiosità e amore, racconta una storia. Ognuna, accompagnata da una breve descrizione scritta dai ragazzi stessi, sarà un tassello in più per la comprensione del loro mondo interiore. Dai paesaggi urbani alle espressioni spontanee, le fotografie in mostra evidenziano quanto sia preziosa la cosiddetta diversità.





La mostra è nata grazie alla collaborazione con il centro aperto polivalente per disabili ex art. 105 "Arcobaleno" e il servizio di tutoraggio ex art. 91 "La Casa dei Talenti" di Ostuni, gestita dalla Cooperativa sociale "Occupazione e Solidarietà" di Bari.





Le opere esposte sono state selezionate direttamente da Hossein Farmani, della fondazione internazionale Lucie Foundation, che nel 2023 voluto aprire anche in Italia un proprio spazio espositivo – la House of Lucie Ostuni – proprio nella Città Bianca.