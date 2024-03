RFI avvia lavori di potenziamento sulla linea Pescara-Foggia: investimento di 260 milioni di euro

BARI - Rete Ferroviaria Italiana (RFI), società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, darà il via a importanti lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea ferroviaria Pescara-Foggia, tra San Vito Lanciano (PE) e San Severo (FG). Questi interventi, con un investimento complessivo di circa 260 milioni di euro, di cui 100 milioni finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mirano a garantire una maggiore affidabilità e prestazioni della rete ferroviaria, con benefici tangibili sulla puntualità e l'efficienza del servizio.I lavori si svolgeranno in due fasi: dall'8 al 12 aprile e dal 15 al 19 aprile, durante le quali la circolazione dei treni sarà sospesa. Tuttavia, nel weekend del 13 e 14 aprile, la circolazione dei treni a lunga percorrenza, inclusi quelli ad alta velocità (AV) e InterCity (IC), sarà garantita.Le attività previste comprendono una serie di interventi strategici lungo la tratta. Nella Galleria San Giovanni in Abruzzo, verrà realizzato un nuovo sistema di drenaggio delle acque meteoriche per aumentare l'affidabilità della linea. Saranno effettuati lavori idraulici e di raddoppio della tratta tra Ripalta e Lesina, mentre nella stazione di Foggia saranno sostituiti deviatoi e realizzati interventi per il futuro Apparato Centrale Computerizzato (ACC).In Molise, nella stazione di Campomarino, si provvederà all'adeguamento del binario di incrocio per migliorare il traffico merci su ferro lungo la direttrice Adriatica. Allo stesso tempo, tra Fossacesia e Vasto San Salvo, saranno eseguiti lavori di ammodernamento tecnologico nelle gallerie, preparando il terreno per la realizzazione dell'Apparato Centrale Computerizzato Multistazione (ACCM).Le operazioni coinvolgeranno oltre 250 maestranze, supportate da mezzi d'opera, distribuite lungo i circa 150 chilometri di linea interessati. Questi interventi non solo garantiranno un servizio ferroviario più efficiente e puntuale, ma contribuiranno anche allo sviluppo infrastrutturale e tecnologico del territorio, confermando l'impegno di RFI nel potenziamento della rete ferroviaria nazionale.