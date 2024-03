RFI: sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Foggia-Caserta per un movimento franoso

foto d'archivio





Treni a lunga percorrenza (Alta Velocità e Intercity): riprogrammati con possibili attestamenti nelle stazioni di Caserta, Benevento, Ariano Irpino e Foggia, oppure percorsi alternativi.

Treni regionali: sospesi tra Benevento e Ariano Irpino.

Servizio sostitutivo con bus: attivato per garantire i collegamenti tra le località interessate dall'interruzione, con possibili variazioni di percorrenza a causa del traffico stradale.

Per informazioni e aggiornamenti:





Sito web RFI: https://www.rfi.it/it/news-e-media/infomobilita.html

Canali web delle imprese ferroviarie

Stazioni ferroviarie

RFI si scusa per i disagi ai viaggiatori.

NAPOLI - La circolazione ferroviaria sulla linea Foggia-Caserta è stata sospesa a causa di un movimento franoso verificatosi tra Benevento e Ariano Irpino.I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) sono al lavoro per verificare lo stato dell'infrastruttura e ripristinare le condizioni di sicurezza. La circolazione riprenderà non appena possibile.Disagi per i viaggiatori: