Rinascita dell'8 marzo: Impegno 95 per un futuro libero dalla violenza

BARI - L'8 marzo, Giornata internazionale della donna, viene reinventato da Impegno 95 e il suo esercito di volontari, non più come un semplice anniversario commemorativo, ma come uno strumento ideologico di mobilitazione. L'associazione si impegna a promuovere un cambiamento culturale radicale, affrontando la violenza di genere e promuovendo l'istruzione come fondamento per una società più equa.Impegno 95 riconosce che l'istruzione è cruciale per il cambiamento sociale e si propone di sensibilizzare i luoghi basilari dell'apprendimento. La mente giovanile, ancora libera da pregiudizi, può essere plasmata verso valori di rispetto e equità. L'obiettivo è seminare il rispetto e la parità, creando un futuro in cui essere donna non comporti rischi e ogni giorno sia un momento di sicurezza, rispetto e celebrazione per le donne in tutto il mondo.Il Presidente di Impegno 95, il dott. Gaetano Balena, e l'Avv. Mara Scatigno, scrittrice, esprimono solidarietà al genere femminile e rinnovano l'impegno per costruire una realtà più equa e dignitosa.