Settimana d'azione contro il razzismo: nelle scuole di Bari 'Altri luoghi Comuni'

BARI - “Altri luoghi Comuni” è il titolo della manifestazione che dal 18 al 23 marzo 2024 si svolgerà in tutta Italia, grazie all’ideazione di Oltre le Parole onlus Roma con la direzione artistica di Pascal La Delfa.Il progetto avrà luogo in 8 regioni italiane, nell’ambito della XX settimana d’azione contro il razzismo, ed è realizzato con il sostegno dell’UNAR- Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.Durante la settimana sono previsti eventi, tutti a ingresso gratuito, che spaziano tra: mostre fotografiche, performance artistiche, spettacoli teatrali, musica e reading.Numerose le istituzioni e le personalità che hanno aderito alla settimana in ciascuna delle città sede dell’evento, da Bolzano a Pantelleria: il comitato Unicef di Bolzano, l’ass. Libera della Campania, i patrocini dei comuni di Fano, Mercato S. Severino e Bolzano, solo per citarne alcuni.Lunedì 18 ore 11,00 per le scuole di Bari: spettacolo “MALALA” (vincitore di numerosi premi nazionali), realizzato dalla compagnia SenzaConfine di Fasano; protagonista Annalisa Cervellera, con la regia di David Marzi e Teresa Cecere. Con la collaborazione di Oltre Palco- Ricerche Teatrali di Bari. Presso I.C. De Amicis La Terza – Monte San Michele, Via Zanardelli 16.consultare il sito web di Oltre le Parole: www.teatrocivile.it