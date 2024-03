'Kamishibai', ombre giapponesi in biblioteca

LECCE - La tecnica usata è quella della lettura animata, presa pari pari dal teatro delle immagini della cultura giapponese, detta anche “Kamishibai” (racconti in valigia).Protagonisti dei laboratori i bambini dai 3 ai 7 anni. E le loro famiglie che li accompagneranno nei sette Comuni del Capo di Leuca che hanno aderito al progetto, che fa da apripista in Puglia: Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Patù, Salve, Montesano Salentino. Presicce- Acquarica.Già si ha notizia di altri territori che hanno ripreso il format, da nord a sud della Regione: nel Sub Appennino Dauno e nella Grecìa Salentina.Alla Biblioteca “Antonio Caloro” di Alessano (Palazzo Legari, via Alessio Comneno) l’animatrice sarà Elisa Maggio (in foto).Sulle sfaccettature del concept si sofferma l’ideatore, Andrea Cacciatore (Libreria Idrusa, Alessano): “Il sistema bibliotecario è nato due anni fa e ha il compito di gestire le piccole biblioteche comunali. La gestione è stata affidata alla Cooperativa Imago che ha grande esperienza e professionalità nel settore e gestisce le biblioteche più importanti in tutta la Regione Puglia. Il compito è riaprire quelle chiuse, aumentare gli orari di apertura per una maggiore fruizione del pubblico e inserire i bibliotecari nella gestione la per poter offrire una servizio sempre più qualificato”.