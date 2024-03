San Donato, il 27 marzo creativi gastronomici e food pairing per un'esperienza unica

SAN DONATO DI LECCE - Il 27 marzo, la Pizzeria Noël di San Donato di Lecce sarà il palcoscenico di una serata unica e innovativa con le proposte enogastronomiche più sfiziose e gli abbinamenti seducenti con i cocktail più accattivanti.Un incontro memorabile tra due maestri del gusto, il celebre pizzaiolo Mirko Maglio, della celebre Pizzeria Nöel, e lo chef Luca Sabetta, Anima&Cuore (Galatina).Insieme, uniranno sapori e presentazioni utilizzando le innovative basi precotte di Base80Lab, un'azienda locale che promette di rivoluzionare il panorama gastronomico pugliese.Innovazione e tradizione nel percorso culinario della serata. Ciò che rende unica questa esperienza culinaria è il comune denominatore tra tutte le portate: la base pronta. Un prodotto artigianale che abbraccia diverse tipologie di impasto, trasformando ingredienti comuni in esperienze straordinarie.Le proposte saranno assolutamente innovative e seguiranno l’estro di Sabetta, talentuoso chef salentino, meglio noto come “l’artigiano delle uova” e per la sua abilità straordinaria nel fondere ingredienti semplici in piatti raffinati amalgamando elementi di differenti culture e scuole di pensiero apprese nei suoi viaggi tra l’America e l’Asia.Sabetta ha fatto conoscere la cucina pugliese e internazionale all'ultimo Festival di Sanremo e promette di conferire alla degustazione un connubio di sapori unici.Il Food Pairing darà un tocco di originalità alla serata, con i cocktail creati su misura dalla creatività del mixologist, Luca Pellè, bartender di Posis e referente DrGin, gin locale, pluripremiato e vincitore IWSC International World Spirts Competition come Terzo Miglior Gin al mondo e al SIP (Irvine - California USA) premiato con il Doppio Oro come Miglior Gin al mondo.Luca Pellè, reduce in qualità di giudice dal World Gin Awards di Londra, abbinerà i suoi drink esclusivi ai profumi e ai sapori della serata.Dopo aver studiato nei dettagli ogni singolo ingrediente da abbinare alle diverse portate previste durante la cena, saprà stupire con cocktail studiati ad hoc, che sostituiranno i classici vini e le birre.Un'esperienza straordinaria con i gin locali capaci di esaltare i piatti dal carattere mediterraneo che strizzano l’occhio all’innovazione, accompagnandosi ai cocktail più particolari.Alla serata parteciperanno giornalisti, sommelier e food blogger. Tra gli ospiti, anche Mario Bolivar, cronista gastronomo giramondo, inviato di "Identità Golose", che porterà la sua esperienza da gin-lover, con uno sguardo raffinato per la buona tavola.Pizzeria Noël a San Donato di Lecce si prepara, dunque, a ospitare un evento indimenticabile: passione per il cibo e innovazione culinaria si fonderanno in un viaggio gastronomico senza precedenti.