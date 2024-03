Saranno presentati a Taranto i pizzaioli che parteciperanno al Campionato Mondiale della Pizza di Parma 2024

TARANTO - È in programma per giovedì 21 marzo la conferenza stampa di presentazione della delegazione di pizzaioli e chef che parteciperanno al Campionato Mondiale della Pizza, il prestigioso appuntamento che si svolgerà ad aprile nella città di Parma. Location della conferenza stampa sarà il Salone degli Specchi del Palazzo Città a Taranto, a partire dalle ore 11.I pizzaioli presentati nell’ambito della conferenza andranno a comporre le squadre “Sud” e “S’po fà”. Un’occasione in cui i professionisti del gusto incontreranno stampa e pubblico tutto, per raccontare della partecipazione che li vedrà protagonisti al Campionato Mondiale di Parma 2024; ma anche del proprio percorso, tecnica e competenza, nonché dei prodotti a km zero utilizzati in pizze e piatti da loro preparati.Interverranno alla conferenza stampa Angelica Lussoso, assessora del Comune di Taranto con deleghe a Cultura ed Eventi, Francesco Cosa, consigliere comunale, Vito Fuggetti, in rappresentanza della delegazione di pizzaioli e chef, e i pizzaioli partecipanti presenti. Modererà la conferenza stampa la giornalista Tina Raucci.“Sono tanto emozionato per questo grande evento. Il Campionato Mondiale di Parma è l’occasione più prestigiosa a livello internazionale, così ci siamo organizzati in una squadra che sia all’altezza, proprio perché facendo squadra si possono raggiungere gli obiettivi prefissati. Il mio stesso motto è ‘barcollo ma non mollo’ e nello stesso tempo voglio dare supporto a ragazzi molto più giovani, che vogliono intraprendere questa professione. Infatti, tra noi ci sono persone con tanta esperienza che hanno già gareggiato in eventi molto importanti e che apporteranno alla manifestazione tutta un prezioso contributo” ha dichiarato Vito Fuggetti.La conferenza stampa è aperta alla stampa e al pubblico tutto, invitato a partecipare.