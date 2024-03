Volo Francoforte-Dubai, atterraggio forzato di un aereo Lufthansa all'aeroporto di Rodi

Si tratta di un Airbus A330-300D in possesso della compagnia dal 2008. C'è stata una grande mobilitazione da parte dei vigili del fuoco di Rodi e dei vigili del fuoco dell'aeroporto poiché erano giunte informazioni sulla presenza di fumo all'interno dell'aereo o nella parte posteriore dell'aereo.





Tutti i passeggeri, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, godono di buona salute, non vi è alcun rischio, ma per ragioni di sicurezza vengono seguite tutte le misure previste dalle normative internazionali. Per questo motivo l'aereo resterà all'aeroporto di Rodi fino a un controllo approfondito da parte dei tecnici, che decideranno se proseguire il volo.



RODI - Un aereo della Lufthansa ha effettuato un atterraggio d'emergenza poco prima delle sei del pomeriggio di ieri, all'aeroporto di Rodi, operando il volo Francoforte-Dubai. Il comandante dell'aereo ha inizialmente chiesto il permesso di atterrare all'aeroporto turco di Dalaman ma pochi minuti dopo ha chiesto nuovamente alla torre di controllo il permesso di atterrare all'aeroporto “Diagoras” di Rodi e così è stato.