Serie B, il Bari pareggia 1-1 con lo Spezia al San Nicola

Ssc Bari fb

FRANCESCO LOIACONO - Settimo pareggio interno del Bari in questo torneo. I biancorossi impattano 1-1 con lo Spezia al “San Nicola” nella ventottesima giornata di Serie B. Nel secondo tempo al 5’ i liguri passano in vantaggio con Mateju e al 12’ Sibilli realizza la rete del pareggio dei biancorossi. Decimo gol in questo campionato per l’ attaccante dei galletti. Tredicesimo pareggio in questo campionato per i pugliesi. Primo pareggio dei biancorossi con il nuovo allenatore Beppe Iachini. Il Bari è all’ undicesimo posto in classifica con 34 punti insieme al Pisa e alla Sampdoria.