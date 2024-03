Max Roma: 'Da un viaggio a Los Angeles è nata la mia passione per i cappelli'

Max Roma è il fondatore di Max Roma Hats, un atelier dedicato alla creazione di cappelli artigianali unici, situato vicino a Venezia, nel cuore dell'Italia. Il suo viaggio nell'affascinante mondo dei cappelli è iniziato anni fa, durante un viaggio in California, che ha cambiato per sempre la sua vita.

''Ogni giorno - ci racconta - dedico anima e corpo alla creazione di cappelli realizzati interamente a mano, con una passione e una dedizione che si riflettono in ogni minimo dettaglio''.

Ciao Max, com’è nata la tua passione per i cappelli?

Tutto è nato a Los Angeles. Durante un tour musicale con la mia band, ho avuto il piacere di incontrare un cappellaio grazie a una serie di coincidenze straordinarie. Dopo avermi realizzato un cappello su misura, siamo diventati amici e così sono entrato in contatto con questo mondo affascinante. La mia passione per i cappelli è cresciuta sempre di più nel tempo, diventando una vera e propria ossessione. Ho iniziato ad acquistare vecchie teste di legno e attrezzature, cercando informazioni in giro per il mondo attraverso i social media e il web. Investimenti e esperimenti si sono susseguiti, fino a quando ho iniziato a creare artigianalmente i miei primi cappelli, dedicando ogni momento libero a perfezionare la mia arte. L'obiettivo era chiaro: trasformare il desiderio in realtà.

Come vengono realizzati?

Ogni cappello è un pezzo unico, completamente realizzato a mano come un tempo, con l'obiettivo di elevare l'arte della modisteria attraverso la ricerca dei migliori feltri e materiali disponibili. Dopo una consulenza personalizzata con il cliente dove assieme progettiamo ogni dettaglio, il feltro viene modellato a vapore su una forma di legno e lasciato riposare per 48 ore, dando così inizio alle varie fasi cruciali di formatura e stile di ogni cappello.

Qual è il target della tua clientela?

Il mio target di clientela è costituito principalmente da individui che apprezzano l'artigianato di alta qualità e sono disposti a investire in prodotti esclusivi. Questi possono includere appassionati di moda e stile, celebrità e persone che cercano un'esperienza di acquisto personalizzata e unica. La mia clientela cerca cappelli che riflettano il loro stile, che raccontino una storia e che possa esprimere la loro unicità al mondo.

Come si sta evolvendo il mercato dell’artigianato?

Il mercato dell'artigianato soprattutto italiano sta vivendo un'evoluzione significativa, spinta da una crescente consapevolezza dei consumatori verso la qualità, l'autenticità e la sostenibilità. Sempre più persone cercano prodotti unici, fatti a mano e con una storia dietro di essi, piuttosto che opzioni di massa. Inoltre, l'avvento del commercio online ha reso l'artigianato accessibile a un pubblico globale, consentendo agli artigiani di raggiungere nuovi mercati e clienti in tutto il mondo.





Dove ti piacerebbe esportare le tue creazioni?

In questo momento mi sto concentrando sul mercato Europeo, ma il desiderio è esportare le mie creazioni in tutto il mondo, soprattutto arrivare negli Stati Uniti sarebbe un sogno che si avvera. Lì il cappello non è solo un accessorio di moda, ma è anche parte integrante della cultura, con tradizioni e stili unici che si diffondono da costa a costa e sarebbe meraviglioso un giorno tornare dove tutto è cominciato.

Per info: http://www.maxromahats.com/