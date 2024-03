Serie C: il Cerignola vince 2-1 sul Potenza

FRANCESCO LOIACONO - vittoria interna del Cerignola che prevale 2-1 sul Potenza al “Monterisi” nella trentatreesima giornata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 45’ gli ofantini passano in vantaggio con Coccia, girata di sinistro su cross di D’ Andrea, nel secondo tempo al 24’ i lucani pareggiano per merito di Caturano su rigore concesso per un fallo di Martinelli su Volpe e al 92’ Vuthaj con un rasoterra di destro su passaggio di Russo realizza la rete decisiva per il successo dei pugliesi.





Primi tre punti ottenuti dal nuovo allenatore degli ofantini Giuseppe Raffaele. Ottava vittoria in questo torneo del Cerignola che è all’ undicesimo posto in classifica con 43 punti. Nona sconfitta esterna dei lucani. Tredicesima sconfitta nel girone C di Serie C del Potenza, quattordicesimo con 40 punti.