Tiromancino tornano con il nuovo singolo 'Puntofermo'

MILANO - E' in rotazione radiofonica e in tutti gli store digitali “Puntofermo”, la nuova e inedita canzone dei Tiromancino (Emi Records Italy/Universal Music Italia).

La traccia, firmata da Federico Zampaglione insieme a Vincenzo Colella, Leonardo Zaccaria e Michele Canova (che ha curato la produzione), è accompagnata da un video ufficiale diretto dallo stesso Zampaglione che racconta così il video:

“I rapporti tra gli esseri umani sono molto complessi e spesso rendono la vita persino più complicata. Ci possono essere esigenze, caratteri, interessi e punti di vista divergenti che spesso impediscono ad una relazione di evolversi e procedere in modo armonioso. Con un animale tutto è diverso...il rapporto in questo caso è totalmente puro. Dovendo rappresentare con un video di 3 minuti l'idea di un punto fermo... ho scelto di farlo attraverso il rapporto tra una ragazza ed il suo cane. Un amore destinato a non essere contaminato e indebolito dalle difficoltà del quotidiano e dal passare del tempo. Chi ha o ha avuto un animale vicino, credo possa confermare”.

Avevamo lasciato i Tiromancino lo scorso anno con la pubblicazione del singolo “DUE ROSE” (accompagnato dalla voce di Enula), brano che arrivava a distanza di 2 anni dall’uscita dell’ultimo album “Ho Cambiato Tante Case” e dai singoli “Finchè ti va”, “Ho Cambiato tante case”, “Cerotti”, “Er Musicista” (con Franco126), “Domenica” e “L’odore del mare” con Carmen Consoli, e lo ritroviamo oggi con un inedito che è una fotografia della realtà come Federico Zampaglione racconta:

“La realtà è un qualcosa di mutevole, gli scenari intorno a noi, siano essi affettivi, lavorativi o personali, cambiano di continuo e non è facile riuscire a mantenere un proprio equilibro. È per questo che è importantissima la ricerca di un punto fermo che può essere una passione, un grande amore, qualunque cosa che ti possa salvare dai temporali quotidiani e dalla continua e vorticosa realtà che ci circonda, ci sorprende, ci spiazza e ci lascia spesso senza parole. Senza un punto fermo la vita è molto più difficile da vivere e da apprezzare”.