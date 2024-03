Serie C, la Virtus Francavilla Fontana vince 1-0 sul Latina alla Nuova Arredo Arena

Nella trentesima giornata la Virtus Francavilla Fontana giocherà domani alle 20,45 contro il Taranto allo “Iacovone” e dovrà vincere per avvicinarsi alla salvezza. Gli jonici dopo il pareggio 1-1 con la Turris al “Liguori” cercheranno il successo per confermarsi al quarto posto. Nei biancazzurri ci saranno in attacco Artistico e Neglia e nei rossoblu giocheranno in avanti Kanoutè e Simeri.

Quinta vittoria interna della Virtus Francavilla Fontana che prevale 1-0 sul Latina alla “Nuova Arredo Arena” nella ventinovesima giornata del girone C di Serie C. E’ decisiva la rete realizzata nel secondo tempo al 91’ da Artistico per il successo dei pugliesi. Sesta vittoria in questo torneo per la squadra di Alberto Villa, che è al quartultimo posto in classifica con 26 punti. Quinta sconfitta esterna del Latina, nono con 41 punti.