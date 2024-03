Serie C: Nicola Losacco nuovo allenatore del Brindisi

Nel primo tempo i siciliani sono passati in vantaggio al 32’ con Zunno, nel secondo tempo hanno raddoppiato al 6’ per merito di Ragusa, i pugliesi al 9’ hanno accorciato le distanze con Opoola e al 29’ Zunno ha realizzato la terza rete del Messina. Il Brindisi ha subito venti sconfitte in questo campionato ed è all’ ultimo posto con 17 punti. Quarta vittoria esterna dei siciliani, undicesimi con 39 punti. Losacco debutterà sulla panchina dei pugliesi domani alle 18,30 contro il Monopoli al “Veneziani” nella trentesima giornata. Il Brindisi dovrà vincere per risalire in classifica e Losacco potrà contare in attacco su Trotta e Vantaggiato per cercare i tre punti.

Nicola Losacco 55 anni è il nuovo allenatore del Brindisi nel girone C di Serie C. E’ subentrato a Ciro Danucci che ha rescisso il contratto dopo la sconfitta dei pugliesi 1-3 contro il Messina al “Fanuzzi” nella ventinovesima giornata. Losacco era il collaboratore tecnico della squadra pugliese. Danucci era stato richiamato il 20 febbraio dopo l’ esonero di Giorgio Roselli che era subentrato a Danucci l’1 Dicembre 2023 dopo la sconfitta 2-0 contro la Virtus Francavilla Fontana alla “Nuova Arredo Arena” nella quindicesima giornata di andata. La sconfitta contro il Messina è stata la decima interna dei biancazzurri.