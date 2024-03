Serie C, Riccardi e Vezzoni del Foggia squalificati

In Sicilia il tecnico Mirko Cudini non potrà contare su Santaniello infortunato, ma rientreranno Salines e Di Noia che, assenti per l’ influenza contro i campani, si sono ristabiliti. I dauni che sono al decimo posto con 42 punti insieme al Sorrento cercheranno di vincere a Messina per rimanere in corsa verso la qualificazione ai play off per la promozione in Serie B.

Nel girone C di Serie C Riccardi e Vezzoni del Foggia sono stati squalificati e non giocheranno sabato 23 marzo alle 14 contro il Messina al “San Filippo” nella trentatreesima giornata. I due calciatori, già diffidati, hanno subito l’ ammonizione nel match vinto 2-1 con la Juve Stabia allo “Zaccheria” nella trentaduesima giornata.