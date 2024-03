Sette calciatori del Lecce convocati nelle Nazionali

L’attaccante Nikola Krstovic sarà impegnato con il Montenegro oggi in trasferta contro la Bielorussia e il 25 marzo nell’ incontro che vedrà la sua nazionale ospitare la Macedonia. Il terzino Marin Pongracic sarà a disposizione della Croazia per le partite amichevoli del 22 marzo contro la Tunisia e del 25 marzo con la Nuova Zelanda che si giocheranno entrambe in Egitto. Il difensore Patrick Dorgu è stato chiamato dalla Danimarca per l’ amichevole in Austria del 22 marzo e l’ incontro casalingo con la Lituania valevole per le qualificazioni agli Europei.





Il centrocampista Ylber Ramadani sarà in campo con l’ Albania per le amichevoli di Tirana contro il Cile del 22 marzo e di Stoccolma con la Svezia del 25 marzo. Il regista Hamza Rafia parteciperà con la Tunisia agli incontri amichevoli del 22 marzo contro la Croazia e del 26 marzo con l’ Egitto in programma entrambi in Egitto.

- Sette calciatori del Lecce sono stati convocati nelle Nazionali. Il difensore Ahmed Touba giocherà nell’ Algeria le gare amichevoli in casa contro la Bolivia il 22 marzo e il Sudafrica il 26 marzo. Il trequartista Medon Berisha disputerà con l’ Albania Under 21 i match interni del 22 marzo contro la Finlandia e del 26 marzo con la Svizzera validi per le qualificazioni agli Europei Under 21.