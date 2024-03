Linea Bari-Pescara: circolazione sospesa tra Bari Centrale e Barletta, ritardi e cancellazioni

BARI - La circolazione ferroviaria sulla linea Bari-Pescara è sospesa tra Bari Centrale e Barletta per verifiche delle Forze dell'Ordine. Il blocco è scattato alle 13:08 di oggi e sta causando disagi a numerosi viaggiatori.I treni regionali e a lunga percorrenza, alta velocità e intercity, stanno subendo cancellazioni parziali, totali e ritardi al momento oltre i 300 minuti. Trenitalia ha previsto il rimborso integrale del biglietto per chi rinuncia al viaggio o in alternativa la possibilità di riprogrammarlo.Oltre alla linea Bari-Pescara, è interrotta anche la Caserta-Foggia. Trenitalia invita i passeggeri a riprogrammare il proprio viaggio fino a nuovi aggiornamenti che avverranno in seguito alla conclusione delle operazioni di verifica da parte delle Forze dell'Ordine.Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili attraverso le sezioni Infomobilità dei siti web trenitalia.com e rfi.it. I passeggeri possono inoltre contattare il numero verde Trenitalia 800 89 20 20.La sospensione della circolazione sulla linea Bari-Pescara sta causando notevoli disagi ai viaggiatori. Molti sono i treni cancellati o in ritardo, con lunghe attese nelle stazioni. Trenitalia si scusa per i disagi e invita i passeggeri a consultare i siti web e i canali social dell'azienda per rimanere aggiornati sulla situazione.Non sono ancora note le cause dell'interruzione della circolazione sulla linea Bari-Pescara. Le Forze dell'Ordine stanno effettuando verifiche lungo il tratto interessato e nelle stazioni di Barletta, Trani e Bari.Seguiremo la vicenda e vi aggiorneremo non appena saranno disponibili nuove informazioni.