Teatro, a Tuglie omaggio a Massimo Troisi a 30 anni dalla scomparsa

TUGLIE - Torna la rassegna Messinscena 2024 - organizzata dalla Compagnia Teatrale Calandra in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Tuglie nell'ambito del Progetto Anno Zero - con un nuovo imperdibile appuntamento.Domenica prossima 10 marzo (ore 19.00), al Teatro Comunale di Tuglie, un vero e proprio omaggio a uno dei più grandi attori comici che l'Italia, e soprattutto quella fucina di talenti che è Napoli, abbia mai visto nascere."Non ci resta che ridere", omaggio al grande Massimo Troisi, è il titolo dello spettacolo, portato in scena dalla Compagnia "Quanta Brava Gente" per la regia di Fabiano Marti, con Pasquale Arpino, Piero Buzzacchino e Gianni Filannino.Un percorso nel mondo dell'infinito "Massimo Troisi" che attraversa i suoi sketch più belli, quelli appartenenti al suo primo periodo di successo, in cui, accanto a Lello Arena ed Enzo Decaro, l'indimenticato attore cominciava a raccogliere consensi e risate. Ma anche la musica, presente nello spettacolo con le melodie e i testi dell'indimenticato, a sua volta, Pino Daniele, amico e alter ego artistico dello stesso Troisi, portata in scena da Anna Colautti (voce) e dal duo Carone-Giove (chitarra-sax) per rivivere momenti ed emozioni di un tempo passato ma mai dimenticato.Un tributo, a 30 anni dalla sua scomparsa, ricco di tenerezza e nostalgia attraverso il quale i "Quanta Brava Gente" e il loro regista Fabiano Marti vogliono manifestare il loro amore per un artista che ci ha lasciato troppo presto e del quale, ogni giorno, sentiamo la mancanza!€ 8Puoi acquistare biglietti o abbonamento direttamente al botteghino del Teatro Comunale di Tuglie il giorno dello spettacolo a partire dalle ore 17:00.