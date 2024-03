Torre Quetta: si inaugura la stagione 2024 con una grande festa!

Animazione per i più piccoli con mascotte e trucca bimbo (postazione torre)

Dj set in vinile sound funk R&b (postazione centrale)

12:00 12:00





Dj set (postazione sud)

Concerto Bari Blues Connection Live blues (postazione nord)

Concerto The Good Ole Boys Live Rock’n’ Roll (postazione centrale)

15:00 15:00





Dj set in vinile sound funk R&b (postazione centrale)

La Parilla propone il suo Party

Torre Quetta: dove il divertimento è di casa



Con la sua ampia spiaggia, i suoi chioschi e la sua ricca programmazione di eventi, Torre Quetta è il luogo ideale per trascorrere una giornata di relax e divertimento in riva al mare.



Informazioni e contatti Con la sua ampia spiaggia, i suoi chioschi e la sua ricca programmazione di eventi, Torre Quetta è il luogo ideale per trascorrere una giornata di relax e divertimento in riva al mare.





Sito web: https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g187874-d10755937-Reviews-Torre_Quetta-Bari_Province_of_Bari_Puglia.html

Email: baritorrequetta@gmail.com

Telefono: +39 080 554 0000

Vieni a scoprire Torre Quetta: la tua estate inizia qui!

BARI - Torre Quetta è pronta ad aprire le sue porte per la nuova stagione estiva. Il 31 marzo si parte con l'apertura dei chioschi, mentre la grande festa inaugurale si terrà il giorno di Pasquetta, 1° aprile.Dalle 10:00 del mattino fino a sera, Torre Quetta offrirà una vasta gamma di attività e divertimenti per tutte le età. I più piccoli potranno divertirsi con l'animazione e i trucca bimbi, mentre gli adulti potranno godersi la musica dal vivo, il dj set e l'ottimo cibo dei chioschi.Tra le novità di quest'anno, l'ampliamento dell'offerta food con l'aggiunta di un chiosco di specialità messicane e irlandesi, la possibilità di fare colazione in riva al mare e l'apertura prolungata dei chioschi fino a sera.10:00