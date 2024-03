Ucraina, Putin: 'Pronti alla guerra nucleare se minacciati'

Nel frattempo, una raffineria di petrolio è stata attaccata da un drone a Riazan, a circa 200 km a sud-est di Mosca, causando un incendio e diversi feriti, secondo quanto riportato dal governatore regionale. Inoltre, il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha confermato l'invio di una nuova fornitura di armi del valore di 300 milioni di dollari all'Ucraina.

MOSCA - In una recente intervista a Rossiya 1, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che le forze armate russe sono pronte per la guerra nucleare dal punto di vista tecnico-militare, ma solo in difesa dell'esistenza e della sovranità della Russia stessa. Putin ha inoltre affermato che gli Stati Uniti non invieranno truppe in Ucraina, ma ha avvertito che il Cremlino reagirà se ciò accadrà. Ha poi espresso disponibilità a negoziati sulla situazione in Ucraina, ma solo sulla base della situazione attuale sul terreno.