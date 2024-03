Velocizzare la linea Foggia-Bari: RFI aggiudica la gara per un nuovo sistema tecnologico

Maggiore velocità: i treni potranno viaggiare a velocità più elevate, riducendo i tempi di percorrenza tra le due città.

Più regolarità: il sistema contribuirà a ridurre i ritardi e le cancellazioni dei treni, garantendo un servizio più affidabile.

Maggiore sicurezza: l'ACCM è un sistema altamente sicuro che contribuirà a migliorare la sicurezza della circolazione ferroviaria. Un impegno per il potenziamento della rete ferroviaria pugliese



L'aggiudicazione della gara per l'ACCM sulla linea Foggia-Bari si inserisce nel quadro di un più ampio impegno di RFI per il potenziamento della rete ferroviaria pugliese. RFI sta infatti realizzando l'ACCM anche sulla linea Bari-Brindisi e ha già completato la velocizzazione a 200 km/s sulla tratta Lecce-Brindisi.



Un passo avanti verso una mobilità più efficiente e sostenibile



Il potenziamento della linea Foggia-Bari rappresenta un passo avanti importante verso una mobilità più efficiente e sostenibile in Puglia. La realizzazione dell'ACCM contribuirà a rendere il treno un mezzo di trasporto ancora più competitivo e attrattivo, favorendo la riduzione del traffico automobilistico e l'inquinamento atmosferico.



BARI - Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha compiuto un passo avanti importante per il potenziamento della linea ferroviaria Foggia-Bari. L'azienda ha infatti aggiudicato la gara per la realizzazione di un Apparato Centrale Computerizzato Multistazione (ACCM*), un sistema tecnologico di ultima generazione che consentirà di aumentare la velocità e la regolarità dei treni.L'ACCM rappresenta un investimento significativo di 61 milioni di euro, finanziato anche con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il sistema, che sarà realizzato dal raggruppamento temporaneo di imprese con mandataria Progress Rail Signaling S.p.A., sarà completato in fasi entro il 2026.L'implementazione dell'ACCM sulla linea Foggia-Bari porterà a numerosi benefici per i cittadini: