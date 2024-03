Enoliexpo 2024: valorizzare l'olio e il vino pugliesi con innovazione e ricerca

BARI - Enoliexpo 2024, la fiera internazionale dedicata alle tecnologie, macchinari e servizi per la produzione di olio di oliva e vino, ha aperto i battenti oggi a Bari. La tre giorni, in programma fino al 9 marzo, rappresenta un'importante occasione per dare valore ai settori dell'olio e del vino, due comparti strategici per l'agroalimentare pugliese."Enoliexpo è una fiera internazionale che dà valore alle nostre produzioni, in particolare a due filiere importanti per il comparto produttivo regionale, quella dell'olio extravergine d'oliva e del vino", ha dichiarato l'assessore all'Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia. "Come Regione non potevamo mancare anche perché cogliamo l'occasione per connetterci meglio con l'innovazione tecnologica nei sistemi d'impianto, di raccolta, produzione e confezionamento dei nostri prodotti vino e olio."L'assessore ha sottolineato l'importanza di eventi come Enoliexpo per mettere in campo azioni mirate a favore di un futuro sostenibile e qualitativamente elevato per l'intero sistema produttivo agroalimentare. La fiera sarà ricca di approfondimenti scientifici legati alla dieta mediterranea, alle proprietà nutraceutiche dei prodotti pugliesi e all'enogastronomia.In collaborazione con il Comitato tecnico scientifico per le attività di contrasto alla Xylella, Enoliexpo affronterà anche l'importante tema del sequenziamento genomico per capire con certezza da quanto tempo è presente l'insetto nella regione.Oltre 200 espositori presenteranno le loro novità nei 18 mila metri quadrati espositivi della Fiera del Levante. Attesi migliaia di visitatori, provenienti da tutte le regioni italiane e con delegazioni ufficiali da Albania, Grecia, Turchia, Tunisia e Marocco.Enoliexpo si conferma un punto di riferimento per il mondo dell'olio e del vino del Sud Italia, offrendo un'occasione unica per conoscere le ultime tecnologie e innovazioni del settore, stringere contatti commerciali e approfondire le tematiche più importanti per la crescita delle filiere olivicola-olearia e viticolo-enologica.Da quest'anno, la manifestazione si arricchisce con la sezione Beertech, dedicata al mondo della produzione di birra artigianale. Non mancheranno inoltre momenti di degustazione e promozione dell'enogastronomia pugliese, con un focus sui prodotti tipici di eccellenza della regione.Enoliexpo 2024 rappresenta un'importante vetrina per le aziende pugliesi del settore agroalimentare e un'occasione per il pubblico di conoscere e apprezzare le eccellenze enogastronomiche della Puglia.