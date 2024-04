Nuovi riconoscimenti per le attività storiche della Puglia: patrimonio da valorizzare

BARI - La Puglia è una terra ricca di storia, arte, cultura e tradizione imprenditoriale, e ora questa ricchezza viene ulteriormente celebrata attraverso i nuovi riconoscimenti conferiti alle sue attività storiche. Grazie alla Legge Regionale n. 30 del 2021, che si propone di promuovere e valorizzare le attività commerciali, artigianali e dedite alla ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande che costituiscono testimonianza storico-culturale del territorio pugliese, oggi possiamo contare su 792 di queste preziose realtà.Dopo un primo riconoscimento a 488 negozi storici, botteghe artigiane storiche e locali storici con un'anzianità di 30, 40 e 70 anni di attività, la Regione Puglia ha recentemente aggiunto altre 304 realtà all'elenco. Queste includono 131 negozi storici, 106 botteghe artigiane storiche e 67 locali storici che si distinguono per la loro importanza culturale e commerciale sul territorio regionale.Tra queste, ci sono 26 attività storiche con almeno 70 anni di attività, identificate come "Patrimonio di Puglia", e 124 con almeno 40 anni di attività. Questi riconoscimenti non sono solo simbolici, ma portano con sé una serie di vantaggi e supporti per le imprese, tra cui premialità nella promozione di bandi regionali per la tutela delle imprese territoriali, promozione dell'Elenco Regionale nei circuiti turistici, contributi a fondo perduto, agevolazioni per l'accesso al credito e supporto per i contratti di apprendistato.È importante sottolineare che l'istanza di riconoscimento deve essere presentata esclusivamente tramite l'assistenza di un Centro di Assistenza Tecnica (CAT) o di un Centro di Assistenza Tecnica per l'Artigianato (CATA) autorizzato, che provvederà a inoltrarla attraverso la posta elettronica certificata all'indirizzo dedicato.Questo costante impegno da parte delle istituzioni regionali e dei suoi partner tecnici nel riconoscere e supportare queste attività rappresenta un passo significativo per garantire che la storia e l'identità uniche della Puglia non vadano perdute, ma continuino a essere tramandate alle generazioni future.