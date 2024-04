A Bari torna la Deejay Ten: appuntamento Domenica 21 aprile

BARI - Dpo il grande successo dello scorso anno con 7.000 iscritti, domenica 21 aprile Bari torna ad ospitare la Deejay Ten, la corsa non agonistica ideata da Linus che dal 2005 ha coinvolto in giro per l’Italia centinaia di migliaia di persone e di cui quest’anno FULFIL è main sponsor.

Un grande momento di condivisione aperto a tutti, persone di ogni età e capacità atletica che potranno partecipare seguendo due percorsi differenti, da 10 e 5 km, per una domenica da vivere insieme agli speaker della radio. Oltre a Linus, che darà il via alla corsa, saranno presenti infatti anche alcune delle voci più amate del mondo Deejay, come Matteo Curti, Vic, Wad, il Trio Medusa, La Vale e Diego Passoni.

Le nuove barrette proteiche e vitaminiche FULFIL, che condividono con la manifestazione podistica il valore di uno stile di vita attivo, saranno protagoniste con uno stand dedicato all’interno del Deejay Village, situato in Piazza della Libertà.

Nelle giornate di sabato 20 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, e domenica 21 aprile, dalle ore 7.00 alle ore 12.00, tutti i partecipanti avranno l’opportunità di assaggiare le nuove barrette ricche di proteine, con 9 vitamine e pochi zuccheri, con una golosa copertura esterna di cioccolato e un morbido interno, disponibili in quattro varianti di gusto: cioccolato & nocciola, cioccolato croccante al latte, cioccolato & caramello salato, cioccolato & crema alle arachidi.

All’interno dello stand FULFIL sarà infatti possibile scoprire le nuove barrette e divertirsi con un gioco interattivo di riflessi e velocità nel quale l’obiettivo è toccare nel minor tempo possibile i pulsanti che si illuminano in sequenza, per vincere gadget e omaggi di prodotto. Anche l’attesa per partecipare al gioco sarà divertente, grazie ai quiz sul prodotto e la distribuzione di sticker FULFIL.

L’edizione 2024 della DeeJay Ten proseguirà, sempre in compagnia di FULFIL a Viareggio il 5 maggio, a Treviso il 19 maggio, fino al gran finale di Milano il 13 ottobre. Le 5 date del 2023 hanno registrato oltre 50.000 partecipanti, confermando l’evento un grande momento di condivisione e divertimento per vivere e scoprire in modo inedito e differente alcune delle città italiane più belle.