Lecce-Sassuolo: cruciale scontro per la Serie A

- Domani alle 12:30, il Lecce affronterà il Sassuolo presso il "Mapei Stadium" di Reggio Emilia, in un incontro cruciale valido per la trentaduesima giornata di Serie A. Per i salentini, vincere è fondamentale per avvicinarsi alla salvezza, mentre gli emiliani cercheranno il successo per lasciare la zona pericolante della classifica.Nella formazione del Lecce, sono attesi come esterni Rafia e Blin, con il regista Dorgu a centrocampo e Krstovic e Piccoli in attacco. Dal canto loro, i giocatori del Sassuolo Obiang e Thorstvedt agiranno sulle fasce, con Laurentiè nel ruolo di trequartista e Defrel e Pinamonti in avanti.A dirigere l'incontro sarà Daniele Doveri della sezione di Roma. Nel precedente incontro all'andata, le due squadre avevano pareggiato 1-1 al "Via del Mare". Tuttavia, nell'ultimo precedente nella massima serie a Reggio Emilia, avvenuto il 20 agosto 2022, il Sassuolo aveva prevalso per 1-0, con Berardi che realizzò la rete decisiva al 39' del primo tempo.