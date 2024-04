A Barletta la Rassegna 'Azioni in Danza' in occasione della Giornata Mondiale della Danza

BARLETTA - Il prossimo mercoledì 24 aprile, alle ore 11:00, presso il foyer del Teatro Curci di Barletta, verrà presentata la rassegna "Azioni in Danza" promossa dal Comune di Barletta in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. L'evento si inserisce all'interno delle iniziative organizzate in occasione della Giornata Mondiale della Danza.Alla presentazione sarà presente l'assessore alla Cultura del Comune di Barletta, insieme a importanti figure del mondo della danza e della cultura locale. Tra i relatori saranno presenti Sante Levante, direttore del Teatro Pubblico Pugliese; Gemma di Tullio, responsabile della programmazione danza e dei progetti regionali danza del TPP; Stefania D’Onofrio, coordinatrice della rassegna "Azioni in Danza"; e Mauro de Candia, rinomato coreografo.La rassegna "Azioni in Danza" rappresenta un'importante vetrina per la valorizzazione della danza e dell'arte coreutica nel territorio di Barletta e oltre. Grazie alla collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, l'evento si propone di offrire al pubblico una serie di spettacoli e iniziative di altissima qualità, arricchendo l'offerta culturale della città e celebrando la creatività e l'espressività del linguaggio della danza.La Giornata Mondiale della Danza è un'occasione speciale per celebrare questa forma d'arte, rendendo omaggio ai suoi protagonisti e promuovendo la sua diffusione e apprezzamento tra il pubblico. La presenza di figure di spicco nel panorama della danza, come il coreografo Mauro de Candia e i rappresentanti del Teatro Pubblico Pugliese, garantisce un evento di grande rilevanza culturale e artistica.L'invito è esteso a tutti gli appassionati di danza e agli amanti della cultura, affinché partecipino numerosi a questa presentazione che segna l'inizio di una rassegna dedicata alla danza, arte che unisce, emoziona e ispira.