'Briganti': la nuova serie Netflix ambientata nella Puglia dell'Ottocento

BARI - La Puglia si prepara a diventare lo sfondo di un'avventura epica e ricca d'azione con il lancio della serie "Briganti" su Netflix. Prodotto da Fabula Pictures in associazione con Los Hermanos S.r.l., il progetto ha visto la luce grazie al contributo dell'Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e della Regione Puglia.La serie, composta da sei episodi, si distingue per il suo sguardo inedito sul fenomeno del brigantaggio, presentando una narrazione moderna e corale incentrata sulla lotta per la libertà dei contadini nel Sud Italia della metà dell'Ottocento. Ispirata a personaggi realmente esistiti, uomini e donne diventati simbolo della rivoluzione contadina nell'Italia postunitaria, "Briganti" offre uno sguardo nuovo e originale su questo capitolo della storia italiana.Le riprese, che hanno avuto luogo principalmente in Puglia tra Lecce, Melpignano, Altamura e Nardò, hanno permesso di valorizzare i paesaggi mozzafiato della regione e di coinvolgere un gran numero di professionisti locali. Oltre cento figure pugliesi sono state coinvolte sul set durante le 62 giornate di riprese, dimostrando l'importanza degli investimenti nel settore audiovisivo per lo sviluppo economico del territorio.Il progetto è stato guidato dal collettivo GRAMS, composto da cinque giovani autori tra cui Antonio Le Fosse, anche regista della serie, insieme a Re Salvador, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti e Giacomo Mazzariol. Alla regia, insieme a Le Fosse, si sono alternati Steve Saint Leger e Nicola Sorcinelli.Tra i protagonisti della serie spiccano Michela De Rossi nel ruolo di Filomena, Ivana Lotito in quello di Ciccilla e Matilda Lutz nei panni di Michelina De Cesare. Marlon Joubert interpreta Giuseppe Schiavone, mentre Orlando Cinque è Pietro Monaco. Nel cast figurano anche Gianmarco Vettori, Federico Ielapi, Giulio Beranek e Adriano Chiaramida.Con la sua miscela di azione, dramma e una narrazione coinvolgente, "Briganti" promette di essere una serie che catturerà l'attenzione del pubblico internazionale e porterà lo spettatore in un viaggio avvincente nel cuore del Sud Italia dell'Ottocento.