Aeroporti di Puglia registra un'alta affluenza per le vacanze di Pasqua e continua gli investimenti sull'Aeroporto del Salento

BARI - Aeroporti di Puglia ha registrato un notevole afflusso di passeggeri in occasione delle vacanze di Pasqua, con quasi 111.000 persone transitate dagli aeroporti della regione. In particolare, sono stati 75.000 i passeggeri su Bari e 32.000 su Brindisi, con un totale di 500 voli programmati su Bari e 210 su Brindisi nel periodo dal 29 marzo al 1° aprile.Nel frattempo, si registrano importanti novità per l'aeroporto di Brindisi, con nuove opportunità di sviluppo grazie alla consegna da parte dell'Aeronautica Militare dell'area ex O.R.M. (Officine Revisione Motori). Questa area, situata nella zona sud-ovest dello scalo del Salento, è stata recentemente consegnata all'ENAC e ad Aeroporti di Puglia.Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, ha commentato: "La consegna di queste nuove aree da parte dell'Aeronautica Militare rappresenta un passo importante per il miglioramento e l'ottimizzazione dell'infrastruttura dell'aeroporto del Salento. Significa anche il rafforzamento del legame e della collaborazione tra Aeroporti di Puglia e le forze armate, che ringrazio per la loro disponibilità."Vasile ha aggiunto: "Queste nuove aree, integrate nel piano di sviluppo dell'aeroporto del Salento e in collaborazione con l'ENAC, contribuiranno a potenziare le capacità operative dello scalo brindisino e favoriranno una migliore integrazione con le esigenze civili e commerciali. Riteniamo che questo rappresenti un passo significativo per promuovere il ruolo strategico dell'aeroporto del Salento per la comunità locale."