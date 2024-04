Alstom porta la mostra d'arte itinerante 'LAUGH!' nello stabilimento di Bari

BARI - Dal 3 aprile al 6 aprile, Alstom, leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile, ospiterà presso il suo stabilimento di Bari, situato in Via dei Gladioli 5, la mostra d'arte itinerante "LAUGH!" dell'artista Monica Pirone. L'esposizione artistica presenterà 20 bambole raffiguranti donne provenienti da diverse parti del mondo, ognuna con una storia che rappresenta la condizione femminile di ieri e di oggi, evidenziando le lotte per i diritti, la resistenza contro i pregiudizi e la violenza subita.La mostra sarà aperta al pubblico e alle scuole nei seguenti orari: il 3 aprile, dalle ore 13:00 alle ore 19:00, il 4-5-8 aprile, dalle ore 10:00 alle ore 19:00, e il 6 aprile, dalle ore 10:00 alle ore 13:00.In concomitanza con l'esposizione artistica, il 4 aprile 2024, dalle ore 14:30 alle ore 16:30, Alstom terrà un evento di sensibilizzazione sulla violenza di genere presso il proprio stabilimento di Bari. Questa iniziativa mira a promuovere la cultura del rispetto della dignità della donna, fornendo gli strumenti necessari per riconoscere e contrastare la violenza di genere, e incoraggiando tutti a sensibilizzare la propria rete relazionale.Il titolo della mostra, "LAUGH!", riflette il lavoro di Monica Pirone nel trasformare queste bambole in espressioni di vita, insieme al loro vissuto. L'artista si confronta con il sorriso stampato sul volto delle bambole, un elemento che resta inalterato nonostante le trasformazioni. Questo sorriso rappresenta la forza delle donne che, anche nelle situazioni più difficili, trovano la forza di reagire.Dopo le tappe nei vari siti Alstom in Italia, la mostra "LAUGH!" giunge a Bari, portando con sé un messaggio di riflessione e di impegno per la promozione dei diritti delle donne e la lotta contro la violenza di genere.