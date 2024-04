Al convento degli Agostiniani di Lecce la mostra fotografica di Wikipedia

LECCE - Il 7 aprile 2024 alle 11:00 sarà inaugurata presso l'ex Convento degli Agostiniani di Lecce la mostra fotografica dei vincitori della quinta edizione del concorso fotografico dedicato ai beni culturali Wiki Loves Puglia, che ha lo scopo di illustrare le voci di Wikipedia, l’enciclopedia libera online.La mostra rimarrà esposta fino al 19 aprile 2024 e sarà visitabile tutti i giorni dalle 9.30 alle 20.00.Wiki Loves Puglia è l’edizione regionale pugliese di Wiki Loves Monuments, il concorso fotografico che potenzia la visibilità dei beni culturali e invita ciascuno a essere protagonista nel documentare, valorizzare e tutelare il patrimonio comune. Le immagini raccolte, con licenza libera, consentono infatti la più vasta circolazione del patrimonio culturale in rete. Le foto rappresentano la bellezza e la varietà del patrimonio culturale della nostra regione. Per quattro anni consecutivi, dal 2020 al 2024, la Puglia ha ottenuto un ottimo posizionamento nella classifica nazionale, riuscendo a conquistarne il podio.L’iniziativa si inserisce in un contesto internazionale: le edizioni nazionali e/o locali di Wiki Loves Monuments sono infatti promosse contemporaneamente dal 1º al 30 settembre in diversi Paesi del mondo. Nel 2012 è entrato nel Guinness dei primati come più grande concorso fotografico al mondo e ogni anno vengono caricate più di 130.000 fotografie, che vengono rilasciate con licenza libera e diventano patrimonio comune.Il concorso ha il patrocinio della Regione Puglia ed è organizzato da Wikimedia Italia e Kaleidos con il contributo dell’ARET PugliaPromozione. A livello nazionale, Wiki Loves Monuments gode del patrocinio della FIAF, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche. La mostra gode anche del patrocinio del comune di Lecce e della provincia di Lecce.