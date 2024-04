Al via il 'Napoli Comicon', i lettori attendono le novità Disney, Marvel, DC e Panini Comics

NAPOLI - Sta per prendere il via una nuova edizione di COMICON – International Pop Culture Festival, una delle fiere di maggiore successo dedicata alla cultura pop – di scena da giovedì 25 aprile a domenica 28 aprile – che promette di essere ricca di interessanti novità, grandi anteprime, nuovi inizi e proposte da non perdere.

Il mondo Disney anche quest’anno è al centro delle celebrazioni con Topolino 3570, numero da collezione con cover variant inedita realizzata per l’occasione da Casty e colorata da Mario Perrotta, disponibile in anteprima per COMICON, e successivamente in fumetteria e su Panini.it a partire da mercoledì 1° maggio. L’autore torna sul settimanale anche con la storia Topolino e la Spectralia Antartica, dove si parte alla ricerca di Atlantide, il continente perduto, insieme a Topolino, Pippo ed Eurasia Tost. A Casty è dedicato anche un panel in Sala Pazienza, giovedì 25 aprile dalle 15:00 alle 16:00.

Si prosegue con Amelia e le sette streghe vulcaniche, volume che raccoglie l'evocativa saga con protagonista la strega del Vesuvio. Prendendo spunto dall’esordio barksiano della fattucchiera partenopea, lo sceneggiatore Bruno Enna scava nel passato della protagonista affiancandole sette streghe, i cui antri si trovano su sette vulcani famosi. La magia di questa avventura rocambolesca è sprigionata dalla potenza visiva delle scene e dal tratto inconfondibile dei disegni di Roberto Vian. In questa raccolta, oltre alle storie, tante pagine di "dietro le quinte", interviste agli autori e sketchbook inediti. Poi, Topolino e l’incubo dell’Isola di Corallo: un eccezionale volume che raccoglie la storia dai toni noir sceneggiata da Marco Nucci e disegnata da Casty, già pubblicata in tre puntate sui numeri 3478, 3479 e 3480, e insignita a Lucca Comics 2023 del prestigioso premio Gran Guinigi. Marco Nucci firma anche Topolino e le nebbie di Meyrink, un volume unico che raccoglie la storia a due puntate (uscita per la prima volta su Topolino 3556) scritta in toni dark e arricchita dalle cupe atmosfere disegnate da Fabio Celoni. In questo volume la storia è presente sia a colori sia nell’inedita versione in bianco e nero. Infine, La guida di Topolinia e Paperopoli, un volume flipbook che raccoglie gli itinerari più curiosi di sempre, ciascuno introdotto da un personaggio Disney che porterà i lettori alla scoperta di musei, grandi statue ed edifici che hanno fatto la storia del fumetto. Un viaggio a tappe intervallato da alcune storie ambientate nei luoghi emblematici e impreziosito da approfondimenti raccontati dalla voce dell’autore Blasco Pisapia, architetto e disegnatore Disney.

Per il fronte Marvel grande protagonista di questa edizione è John Romita Junior che firma la variant cover esclusiva per il numero 41/841 di Amazing Spider-Man, inchiostrata da Giuseppe Camuncoli, con i colori di Frank Martin Jr. Un’edizione speciale, disponibile a partire dal 25 aprile, che vede raffigurato Spider-Man mentre riposa su uno dei leoni di marmo in Piazza Plebiscito a Napoli. Arriva inoltre il primo numero di una degli eventi editoriali più attesi degli ultimi anni: G.O.D.S. 1, in cui Jonathan Hickman e Valerio Schiti reinventano la cosmologia dell’Universo Marvel. L’albo è proposto anche in versione variant con una cover di Schiti.

Per DC arriva anche il primo numero della serie Batman e Robin in formato Blind Pack con, all’interno, la possibilità di trovare una delle 4 cover disponibili: regular; Variant Limited realizzata da Clay Mann e Tomeu Morey (500 copie); Variant Ultra Limited realizzata in esclusiva per l’Italia di Dike Ruan (50 copie) e, la più preziosa, la Variant 1 of 1 di Simone di Meo, disegnatore della serie e ospite in fiera (copia unica realizzata in esclusiva per l’Italia). Inoltre, la libreria dei lettori può arricchirsi anche con Preacher 1 Celebration Edition, un'edizione speciale one-shot dedicata al primo numero spillato di Preacher, uno dei fumetti più iconici degli anni 90, con copertina inedita di Glenn Fabry (ospite super atteso in questa edizione di COMICON). Da qui parte la storia del predicatore Jesse Custer, scritta da Garth Ennis e disegnata da Steve Dillon.

Tra le grandi novità Panini Comics l’imperdibile Totò, L’erede di Don Chisciotte – Secondo tempo che, dopo il successo del primo tempo pubblicato nel 2022 in occasione del 55° anniversario della scomparsa di Totò, arriva ora a conclusione. La seconda parte della maestosa graphic novel a opera di Fabio Celoni porta in vita l’incredibile “film perduto” di Totò dedicato a Don Chisciotte. Ad arricchire le proposte in fiera anche il trionfo narrativo nato del duo vincente composto da Mattson Tomlin e Lee Bermejo, Vicious Circle 1, disponibile anche con copertina variant realizzata da Bermejo. Shawn Thacker tiene un uomo imprigionato in cantina e il motivo è un terribile segreto: ogni vita tolta dai due li condanna a vagare nel tempo e nello spazio in un ciclo infinito di violenza.

Infine, Monsters! Official Artbook, l’artbook ufficiale della straordinaria collezione di carte Panini realizzate da Dario Moccia. I mostri marini, le divinità, le bestie e i demoni delle 198 card della collezione – che attinge da culture, mitologie, religioni, cosmologie e leggende folkloristiche di tutto il mondo – diventano protagonisti del prezioso volume, ricco di materiali di lavorazione e dietro le quinte.

Tante novità e appuntamenti da non perdere quindi in fiera. Le informazioni e il calendario delle attività Panini Comics saranno disponibili con tutti i dettagli sui canali social ufficiali del gruppo.