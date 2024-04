Allerta meteo: precipitazioni sparse in Puglia nelle prossime 20 ore

BARI - Torna il maltempo sulla Puglia. A partire dalle ore 00:00 del 17 aprile 2024 e per le successive 20 ore, la Puglia sarà interessata da precipitazioni sparse, caratterizzate anche da rovesci o temporali, con quantitativi che varieranno da deboli a puntualmente moderati. Questo è quanto emerge dalle previsioni meteorologiche diffuse dalle autorità competenti.L'allerta gialla per rischio idrogeologico ed idraulico per temporali è stata emessa per l'intera regione pugliese a partire dalla stessa fascia oraria sopra indicata. Questo avviso richiede particolare attenzione da parte dei cittadini e delle autorità competenti, poiché le precipitazioni potrebbero causare situazioni di criticità legate a fenomeni idrogeologici come allagamenti, smottamenti o esondazioni di corsi d'acqua.