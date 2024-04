Le Grotte di Castellana: una meta imperdibile per le vacanze di Pasqua

CASTELLANA GROTTE - Durante le festività di Pasqua e Pasquetta, le Grotte di Castellana hanno accolto migliaia di visitatori, confermandosi come una delle tappe predilette per trascorrere le vacanze. Le fotografie scattate durante questi giorni raccontano da sole l'entusiasmo e l'affluenza di turisti italiani e stranieri, famiglie con bambini di ogni età e gruppi di giovani, tutti desiderosi di esplorare le meraviglie naturali delle grotte.L'atmosfera era di festa e di curiosità, con lunghe code di persone in attesa di accedere alle visite guidate, guidate dalla competenza e dalla passione dello staff delle Grotte di Castellana. Per molti, è stata un'opportunità unica per trascorrere le giornate di festa immersi nella natura e nella bellezza delle grotte, scoprendo angoli suggestivi e affascinanti.Questo inizio di stagione ha confermato il trend positivo già avviato nel 2023 e ha posizionato le Grotte di Castellana tra le mete preferite di chi visita la Puglia in cerca di esperienze culturali e naturalistiche uniche nel loro genere. La destagionalizzazione si è rivelata vincente, dimostrando quanto un sito di importanza nazionale e internazionale possa attrarre visitatori anche al di fuori dei tradizionali periodi di alta stagione.Le visite tradizionali, parziali e totali, hanno registrato un notevole successo, così come le esperienze speciali come Speleonight e Speleofamily, che hanno permesso ai visitatori di vivere un'esperienza ancora più coinvolgente e suggestiva all'interno delle grotte.Il presidente delle Grotte di Castellana, Serafino Ostuni, ha espresso soddisfazione per l'enorme afflusso di visitatori durante le festività, sottolineando che questo conferma la bontà della strada intrapresa. Con l'arrivo della stagione più calda, le Grotte sono pronte ad accogliere i turisti con lo stesso entusiasmo e impegno di sempre, garantendo esperienze indimenticabili e la scoperta di un patrimonio naturale unico al mondo.