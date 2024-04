Anziani vittime di bullismo a Cerignola, la solidarietà del Comune

CERIGNOLA - L'Amministrazione Comunale di Cerignola ha espresso solidarietà ai due anziani vittime di bullismo da parte di un gruppo di giovani, noti come baby gang, che si radunano regolarmente nei pressi della loro abitazione per molestare e lanciare oggetti contro la loro proprietà.L'assessora alla Sicurezza, Teresa Cicolella, ha dichiarato che il caso è stato portato all'attenzione del Comune il 12 marzo, quando è stata presentata una denuncia presso il comando di Polizia Locale, prontamente trasmessa alla Procura della Repubblica. Da allora, l'Amministrazione ha agito con determinazione, istituendo pattuglie a piedi della Polizia Locale, anche in abiti civili, per sorvegliare l'area dalle 17 alle 20. L'unico periodo di eccezione è stato durante le festività pasquali, quando l'intero corpo di Polizia Locale era impegnato con i riti della Settimana Santa.Questo non è il primo episodio del genere segnalato alle autorità locali. Il fenomeno delle baby gang è in crescita anche nel territorio di Cerignola, e l'Amministrazione riceve quotidianamente segnalazioni su cui opera in collaborazione con l'assessorato alle Politiche Sociali. L'obiettivo è lavorare costantemente e discretamente per proteggere le vittime di questi episodi e preservarne la privacy.L'Amministrazione Comunale e la Polizia Locale sono impegnate a garantire la sicurezza di tutti i cittadini, e chiedono la collaborazione della comunità nel segnalare eventuali episodi di bullismo o vandalismo. Solo attraverso un'impegno congiunto sarà possibile contrastare efficacemente questo preoccupante fenomeno, conclude l'Assessora Cicolella.