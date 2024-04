Poker d'Assi per la Camerata Musicale: il Quartetto David Oistrakh al Teatro Piccinni il 9 Aprile

BARI - Un evento straordinario si profila all'orizzonte musicale di Bari: il Quartetto David Oistrakh, rinomato a livello internazionale e autorizzato dalla famiglia del grande violinista russo, si esibirà al Teatro "Niccolò Piccinni" il 9 aprile.La Camerata Musicale Barese, sempre attenta alla formazione e alla valorizzazione della musica classica, organizzerà due concerti imperdibili con il Quartetto David Oistrakh. Il primo, dedicato agli studenti, offrirà loro l'opportunità di assistere a una lezione-concerto mattutina. Il secondo, in serata, sarà aperto agli abbonati della Camerata Musicale Barese e al pubblico desideroso di ascoltare uno dei quartetti più prestigiosi al mondo.Il quartetto, composto da Andrey Baranov e Rodion Petrov ai violini, Fedor Belugin alla viola e Alewey Zhilin al violoncello, è noto per la sua straordinaria coesione e versatilità artistica. Vincitori di numerosi concorsi internazionali e partecipanti ai più importanti festival musicali, i musicisti del Quartetto David Oistrakh sono considerati dei maestri nella scena musicale internazionale.Il programma della serata sarà un viaggio attraverso le profondità dell'espressione musicale, includendo opere di Alexander Borodin, Dmitri Shostakovich e Béla Bartók. Il quartetto trasporterà il pubblico in un mondo sonoro avvolgente e coinvolgente, dalle melodie ricche e vitali di Borodin, alla tensione emotiva e al dramma di Shostakovich, fino all'energia vibrante e ai colori folkloristici delle "Romanian Folk Dances" di Bartók.Questo concerto rappresenta un'opportunità unica per gli amanti della musica classica e per coloro che cercano un'esperienza di ascolto di eccellenza artistica.Per informazioni, prenotazioni e acquisto dei biglietti, è possibile rivolgersi agli uffici della Camerata in Via Sparano 141 o visitare il sito web della Camerata www.cameratamusicalebarese.it www.webtic.it . I prezzi dei biglietti variano da 15 a 33 euro.