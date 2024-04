Arrestate tre persone per furto, ricettazione e riciclaggio a Barletta: indagini dei Carabinieri

BARLETTA - Recentemente, a seguito di un'indagine condotta dai carabinieri del Comando Compagnia di Barletta, sono state arrestate tre persone accusate di furto, ricettazione e riciclaggio. La misura restrittiva è stata il risultato di un'attività investigativa intensa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, svolta dal settembre 2021 al marzo 2022. L'obiettivo principale dell'indagine era quello di monitorare e individuare un gruppo di criminali andriesi dediti alla commissione di reati predatori, in particolare furti, ricettazione e riciclaggio di autovetture nel territorio della Provincia BAT.Le indagini hanno rivelato che il modus operandi del gruppo era sempre lo stesso: i tre individui individuavano le auto da rubare e, dopo aver commesso il reato, trasportavano il bottino a Cerignola. Utilizzavano un ingegnoso stratagemma consistente nel cambiare le targhe originali delle auto rubate con targhe già oggetto di furto, al fine di renderle più difficilmente rintracciabili. Successivamente, cedevano le auto a un ricettatore residente a Cerignola.I tre soggetti sono stati arrestati dai carabinieri e condotti presso la Casa Circondariale di Trani in attesa di giudizio. Tuttavia, è importante sottolineare che la posizione delle persone coinvolte è ancora soggetta alla valutazione dell'Autorità Giudiziaria e che non possono essere considerate colpevoli fino a una eventuale pronuncia di condanna da parte del tribunale.Questa operazione rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il crimine organizzato e conferma l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare attivamente le attività illecite che minano la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.