Oversound Music Festival: un'incredibile line-up in cinque incantevoli location del Sud Italia

Barletta (Fossato del Castello)

(Fossato del Castello) Gallipoli (Parco Gondar)

(Parco Gondar) Paestum (Planet Arena)

(Planet Arena) Lecce (Piazza Libertini)

(Piazza Libertini) Molfetta (Banchina San Domenico)

Le prevendite sono disponibili online sui circuiti TicketOne, Vivaticket e TicketSms, mentre per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Infoline al numero +39 327 311 1908.



L'Oversound Music Festival promette di trasformare l'estate del 2024 in un'esplosione di musica e divertimento, coinvolgendo gli spettatori in emozionanti performance e lasciando un'impronta indelebile nel panorama musicale italiano. Le prevendite sono disponibili online sui circuiti TicketOne, Vivaticket e TicketSms, mentre per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Infoline al numero +39 327 311 1908.L'Oversound Music Festival promette di trasformare l'estate del 2024 in un'esplosione di musica e divertimento, coinvolgendo gli spettatori in emozionanti performance e lasciando un'impronta indelebile nel panorama musicale italiano. Gli eventi si terranno in cinque suggestive location:

L'Oversound Music Festival, giunto alla sua quarta edizione, torna a illuminare le affascinanti location di Puglia e Basilicata con un'eccezionale line-up composta dai più amati artisti del panorama musicale italiano. L'evento, organizzato da PM Eventi S.r.l., promette di offrire un'esperienza indimenticabile per gli appassionati di musica di ogni genere, spaziando dal cantautorato al rap, dal pop alla dance.Con ben 18 eventi di musica live, l'Oversound Music Festival si conferma come un vero e proprio collettore di energia musicale, pronto ad accogliere gli spettatori in uno stile fusion unico nel suo genere, per un'estate all'insegna di suoni vibranti e coinvolgenti.Il festival nasce dall'esperienza pluriennale di PM Eventi nella produzione e organizzazione di grandi eventi live, con l'obiettivo di promuovere la bellezza dei territori coinvolti e il loro sviluppo turistico. Da Puglia nel 2021, si è esteso nel 2023 anche alla Basilicata e alla Campania, diventando così il punto di riferimento per gli eventi live nel Sud Italia. L'impressionante crescita del festival è evidenziata dal numero previsto di partecipanti, che quest'anno raggiungerà le 80.000 persone, rispetto alle 20.000 del 2021, un dato che riempie di orgoglio gli organizzatori.Il calendario completo degli eventi include esibizioni di artisti di spicco come Alex Britti, Biagio Antonacci, Naska, Il Tre, La Sad, Irama, Achille Lauro, Salmo & Noyz, Gazzelle, The Kolors, Geolier, Mahmood, Antonello Venditti, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Willie Peyote e il DeejayTime (Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso).