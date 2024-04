Lo stile made in Puglia al centro del Bari Fashion Red Carpet 2024

ph: Checco De Tullio

BARI - Il Bari Fashion Red Carpet (BFRC) ha celebrato la sua quinta edizione con uno spettacolare connubio tra l'artigianalità della moda pugliese e le potenzialità della creatività digitale. L'evento, ideato e organizzato dal fashion creator Vincenzo Maiorano, si è svolto con grande successo presso il Palamartino di Bari, offrendo una piattaforma unica per mettere in mostra le eccellenze del settore tessile-moda della regione.Il tema centrale di questa edizione è stato l'incontro tra il mondo reale e quello digitale, con l'obiettivo di creare un nuovo equilibrio tra sartorialità e innovazione tecnologica per costruire insieme il futuro della moda. L'evento ha visto anche una toccante dedica in memoria di Daniela Mazzacane, storica conduttrice dell'evento e figura di spicco del giornalismo pugliese.Una delle sorprese più significative della serata è stata la presenza in passerella di una modella incinta, che ha sfoggiato con fierezza il suo pancione, celebrando la bellezza e la naturale trasformazione del corpo femminile.L'obiettivo principale del Bari Fashion Red Carpet è quello di promuovere, valorizzare e sostenere il commercio e la moda pugliese, mettendo in luce le piccole e medie imprese e le realtà di nicchia che rappresentano l'eccellenza locale. Oltre a essere uno spettacolo di moda, l'evento si propone come un'importante opportunità per mettere in rete le aziende del settore tessile-moda della regione e creare occasioni di business per il comparto regionale.Una novità dell'edizione 2024 è stata lo spazio dedicato alle creazioni di cinque brand Made in Puglia, selezionati per rappresentare i talenti locali e la loro capacità innovativa nel panorama nazionale e internazionale. I marchi che hanno sfilato in passerella con le loro collezioni SS24 sono stati 3120, Be Nina, Manuela Conti, Michele Gaudiomonte Couture e Rallegrati.Vincenzo Maiorano, ideatore e organizzatore dell'evento, ha dichiarato che il BFRC non è solo un fashion show, ma un progetto di promozione finalizzato a valorizzare le eccellenze del settore della moda in Puglia. Ha inoltre annunciato che i cinque brand selezionati parteciperanno al laboratorio ARMODE nell'ambito della prossima edizione di B-CAD, la fiera di Edilizia, Architettura e Design di Roma, con l'obiettivo di esportare i valori e l'unicità della moda pugliese oltre i confini territoriali.L'evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione di boutique multibrand del territorio, come La Flores Boutique, Maison Studio e Nino Armenise, che rappresentano punti di riferimento nel settore del lusso. Inoltre, i giovani talenti dell'Istituto Professionale “L.Santarella – S. De Lilla” hanno contribuito all'evento, avendo l'opportunità di confrontarsi con il mondo dell'industria della moda al di là del percorso scolastico.Il Bari Fashion Red Carpet 2024 ha anche visto la partecipazione dello staff di Cesvim Academy Group per il make-up e dello staff di Serglam e Nicola Foggetti per l'hairstyling di modelle e modelli.Questo evento ha confermato ancora una volta il ruolo centrale della Puglia nell'industria della moda italiana, evidenziando la sua capacità di innovare e ispirare con la sua bellezza e il suo savoir faire unico nel mondo.