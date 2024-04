Due vincite eccezionali al 10eLotto a Lecce: 100.000 euro in palio

Fonte: AGIMEG

ROMA - Nelle recenti estrazioni del 10eLotto, la città di Lecce è stata protagonista di due incredibili vincite, che hanno reso la Puglia una delle regioni più fortunate in questo concorso.Con grande sorpresa e fortuna, due giocate identiche, del valore di 4 euro ciascuna, hanno fatto segnare l'uscita di due numeri '9', il massimo premio possibile da 50.000 euro. Questo ha portato ad una straordinaria vincita totale di 100.000 euro per il fortunato vincitore o la fortunata vincitrice.Le vincite, che rappresentano i premi più alti assegnati in questa edizione del 10eLotto, confermano ancora una volta il fascino e la possibilità di fortuna offerta da questo gioco d'azzardo. La notizia ha certamente suscitato entusiasmo tra i giocatori e ha reso Lecce un punto luminoso nel panorama delle vincite del Lotto in Italia.Si tratta di un risultato straordinario che dimostra come la fortuna possa sorridere in modo inaspettato e gratificante anche a coloro che decidono di tentare la sorte con una semplice giocata al 10eLotto.