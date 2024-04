Bari, individuato il conducente della moto coinvolto nell'incidente con una bimba di 6 anni

BARI - La Polizia Locale ha individuato il conducente della moto coinvolto nell'incidente avvenuto sabato mattina, nel quale è stata travolta una bimba di soli 6 anni, su via Principe Amedeo all'angolo con via Ettore Fieramosca. L'uomo è accusato di fuga e omissione di soccorso, oltre a possibili violazioni del Codice della Strada, che verranno accertate successivamente alle indagini in corso sulla dinamica del sinistro.L'incidente ha suscitato profonda preoccupazione nella comunità locale, con la bimba ora ricoverata in prognosi riservata. La tempestività dell'intervento della Polizia Locale ha permesso di individuare il responsabile dell'atto e avviare le procedure legali necessarie per far luce sull'accaduto e garantire giustizia per la piccola vittima e la sua famiglia.